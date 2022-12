Avatar 2 The Way Of Water Box Office Day-Wise Collection India

Genre: Epic Sci-Fi

Certification: U/A

Release Date: 16 December 2022

Languages: English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada & Malayalam

Director: James Cameron

Producers: James Cameron & Jon Landau

Production Banners: Lightstorm Entertainment & TSG Entertainment

Distributor: 20th Century Studios

Cast: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang & Kate Winslet

Budget: $460M (Approx. ₹3800 Cr)

Screen Count: 3800+ (India)

Critics Rating: 4.5/5 stars

IMDb Rating: 8.1/10

Public Response: Super Positive

Box Office Verdict: Hit Box Office Collection (All languages) Day 1 (Fri) ₹41 Cr Day 2 (Sat) ₹42 Cr Day 3 (Sun) ₹46 Cr Total ₹129 Cr*