Bhool Bhulaiyaa 3 Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Horror-Comedy

Certification: U/A

Release Date: 01 November 2024

Language: Hindi

Director: Anees Bazmee

Producers: Bhushan Kumar, Krishan Kumar, and Murad Khetani

Production Banners: T-Series Films and Cine1 Studios

Distributor: AA Films

Cast: Kartik Aaryan, Vidya Balan, Madhuri Dixit, Triptii Dimri, Vijay Raaz, Sanjay Mishra, and Rajpal Yadav.

Budget: ₹150 Cr

Screen Count: 3000+ (India) & 1400 (Overseas)

Critics Rating: 4/5 stars

IMDb Rating: 5.9/10

Public Response: Positive

Box Office Verdict: N/A

Box Office Collection Day 1 (Fri) ₹36.60 Cr Day 2 (Sat) ₹38.40 Cr Day 3 (Sun) ₹35.20 Cr Day 4 (Mon) ₹17.80 Cr Day 5 (Tue) ₹15.91 Cr Day 6 (Wed) ₹12.74 Cr Day 7 (Thu) ₹12.21 Cr Total ₹168.86 Cr

Weekend Wise Box Office Collection Weekend 1 ₹110.20 Cr Weekend 2 –