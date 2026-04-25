Bhooth Bangla Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Horror-Comedy
Certification: U/A 16+
Release Date: 17 January 2026
Language: Hindi 
Director: Priyadarshan
Producers: Akshay Kumar, Shobha Kapoor, and Ekta Kapoor
Production Banners: Balaji Motion Pictures and Cape of Good Films
Distributor: Pen Marudhar
Cast: Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Paresh Rawal, Tabu, Rajpal Yadav, Jisshu Sengupta, Asrani, and Mithila Palkar.
Budget: ₹120 Cr
Screen Count: 4800 (India) & 700 (Overseas) 
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 7.2/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit

Box OfficeCollection
Previews (Thu)₹3.50 Cr
Day 1 (Fri)₹14.40 Cr
Day 2 (Sat)₹21.75 Cr
Day 3 (Sun)₹25.60 Cr
Day 4 (Mon)₹8.10 Cr
Day 5 (Tue)₹9.30 Cr
Day 6 (Wed)₹6.80 Cr
Day 7 (Thu)₹6 Cr
Day 8 (Fri)₹6.40 Cr
Total₹101.85 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹65.25 Cr
Weekend 2₹6.40 Cr*

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹95.45 Cr