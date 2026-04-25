Bhooth Bangla Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Horror-Comedy
Certification: U/A 16+
Release Date: 17 January 2026
Language: Hindi
Director: Priyadarshan
Producers: Akshay Kumar, Shobha Kapoor, and Ekta Kapoor
Production Banners: Balaji Motion Pictures and Cape of Good Films
Distributor: Pen Marudhar
Cast: Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Paresh Rawal, Tabu, Rajpal Yadav, Jisshu Sengupta, Asrani, and Mithila Palkar.
Budget: ₹120 Cr
Screen Count: 4800 (India) & 700 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 7.2/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit
|Box Office
|Collection
|Previews (Thu)
|₹3.50 Cr
|Day 1 (Fri)
|₹14.40 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹21.75 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹25.60 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹8.10 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹9.30 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹6.80 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹6 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹6.40 Cr
|Total
|₹101.85 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹65.25 Cr
|Weekend 2
|₹6.40 Cr*
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹95.45 Cr