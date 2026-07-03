Cocktail 2 Box Office Collection (Day-Wise)

cocktail-2-day-wise-collectionGenre: Romantic Comedy
Certification: ‘A’
Release Date: 19 June 2026
Language: Hindi 
Director: Homi Adajania
Producers: Dinesh Vijan, Pramita Vijan, and Luv Ranjan
Production Banners: Maddock Films and Luv Films
Distributor: Jio Studios
Cast: Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna, Tiku Talsania.
Budget: ₹150 Cr
Screen Count: 3600 (India) & 600 (Overseas) 
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 7.9/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: N/A

Box OfficeCollection
Day 1 (Fri)₹14.10 Cr
Day 2 (Sat)₹17.15 Cr
Day 3 (Sun)₹18.85 Cr
Day 4 (Mon)₹6.90 Cr
Day 5 (Tue)₹7.35 Cr
Day 6 (Wed)₹5.46 Cr
Day 7 (Thu)₹4.50 Cr
Day 8 (Fri)₹4.03 Cr
Day 9 (Sat)₹4.87 Cr
Day 10 (Sun)₹5.20 Cr
Day 11 (Mon)₹1.63 Cr
Day 12 (Tue)₹1.77 Cr
Day 13 (Wed)₹1.45 Cr
Day 14 (Thu)₹1.19 Cr
Day 15 (Fri)₹0.70 Cr
Day 16 (Sat)₹0.85 Cr*
Day 17 (Sun)-
Total₹96 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹50.10 Cr
Weekend 2₹14.10 Cr
Weekend 3

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹74.31 Cr
Week 1₹20.14 Cr

 

Worldwide Box Office Collection
India Nett Collection₹96 Cr
India Gross Collection₹114.28 Cr
Overseas Gross Collection₹26.88 Cr
Worldwide Gross Total₹141.16 Cr