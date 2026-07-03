Cocktail 2 Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Romantic Comedy
Certification: ‘A’
Release Date: 19 June 2026
Language: Hindi
Director: Homi Adajania
Producers: Dinesh Vijan, Pramita Vijan, and Luv Ranjan
Production Banners: Maddock Films and Luv Films
Distributor: Jio Studios
Cast: Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna, Tiku Talsania.
Budget: ₹150 Cr
Screen Count: 3600 (India) & 600 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 7.9/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: N/A
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Fri)
|₹14.10 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹17.15 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹18.85 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹6.90 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹7.35 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹5.46 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹4.50 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹4.03 Cr
|Day 9 (Sat)
|₹4.87 Cr
|Day 10 (Sun)
|₹5.20 Cr
|Day 11 (Mon)
|₹1.63 Cr
|Day 12 (Tue)
|₹1.77 Cr
|Day 13 (Wed)
|₹1.45 Cr
|Day 14 (Thu)
|₹1.19 Cr
|Day 15 (Fri)
|₹0.70 Cr
|Day 16 (Sat)
|₹0.85 Cr*
|Day 17 (Sun)
|-
|Total
|₹96 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹50.10 Cr
|Weekend 2
|₹14.10 Cr
|Weekend 3
|–
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹74.31 Cr
|Week 1
|₹20.14 Cr
|Worldwide Box Office Collection
|India Nett Collection
|₹96 Cr
|India Gross Collection
|₹114.28 Cr
|Overseas Gross Collection
|₹26.88 Cr
|Worldwide Gross Total
|₹141.16 Cr