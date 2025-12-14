Dhurandhar Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Spy Action Thriller
Certification: A
Release Date: 05 December 2025
Language: Hindi
Director: Aditya Dhar
Producers: Aditya Dhar, Lokesh Dhar, and Jyoti Deshpande
Production Banners: Jio Studios and B62 Studios
Distributor: Jio Studios
Cast: Ranveer Singh, Sanjay Dutt, R Madhavan, Akshaye Khanna, Arjun Rampal, Sara Arjun, Rakesh Bedi.
Budget: ₹140 Cr
Screen Count: 3500+ (India) & 1100 (Overseas)
Critics Rating: 4/5 stars
IMDb Rating: 8.6/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Fri)
|₹28.60 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹33.10 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹44.80 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹24.30 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹28.90 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹29.20 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹29.40 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹34.70 Cr
|Day 9 (Sat)
|₹53.70 Cr
|Day 10 (Sun)
|₹59.60 Cr*
|Total
|₹366 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹106.50 Cr
|Weekend 2
|₹148 Cr
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹218 Cr
|Week 2
|–