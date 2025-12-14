Dhurandhar Box Office Collection (Day-Wise)

dhurandhar-box-office-collection-day-wiseGenre: Spy Action Thriller
Certification: A
Release Date: 05 December 2025
Language: Hindi 
Director: Aditya Dhar
Producers: Aditya Dhar, Lokesh Dhar, and Jyoti Deshpande
Production Banners: Jio Studios and B62 Studios
Distributor: Jio Studios
Cast: Ranveer Singh, Sanjay Dutt, R Madhavan, Akshaye Khanna, Arjun Rampal, Sara Arjun, Rakesh Bedi.
Budget: ₹140 Cr
Screen Count: 3500+ (India) & 1100 (Overseas) 
Critics Rating: 4/5 stars
IMDb Rating: 8.6/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster

Box OfficeCollection
Day 1 (Fri)₹28.60 Cr
Day 2 (Sat)₹33.10 Cr
Day 3 (Sun)₹44.80 Cr
Day 4 (Mon)₹24.30 Cr
Day 5 (Tue)₹28.90 Cr
Day 6 (Wed)₹29.20 Cr
Day 7 (Thu)₹29.40 Cr
Day 8 (Fri)₹34.70 Cr
Day 9 (Sat)₹53.70 Cr
Day 10 (Sun)₹59.60 Cr*
Total₹366 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹106.50 Cr
Weekend 2₹148 Cr

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹218 Cr
Week 2