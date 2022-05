Doctor Strange In The Multiverse Of Madness Day-Wise Box Office Collection

Genre: Superhero Action

Certification: U/A

Release Date: 6 May 2022

Languages: English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada & Malayalam.

Director: Sam Raimi

Producer: Kevin Feige

Production Banner: Marvel Studios

Distributor: Walt Disney Studios Motion Pictures

Cast: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Benedict Wang & Chiwetel Ejiofor.

Budget: $200 Million (₹1551.70 Cr)

Screen Count: 2500+ (India)

Critics Rating: 3.5/5 stars

IMDb Rating: 7.4/10

Public Response: Positive

Box Office Verdict: Super-Hit Box Office Collection Day 1 ₹28.35 Cr Day 2 ₹25.75 Cr Day 3 ₹25.40 Cr Day 4 ₹7.12 Cr Day 5 ₹5.83 Cr Day 6 ₹4.85 Cr Day 7 ₹4.19 Cr Day 8 ₹2.70 Cr Day 9 ₹5.20 Cr Day 10 ₹5.80 Cr Day 11 ₹1.41 Cr Day 12 ₹1.20 Cr Day 13 ₹1.06 Cr Day 14 ₹0.95 Cr Total ₹119.81 Cr*