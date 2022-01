Film 83 Day Wise Collection Report (All Versions)

Genre: Period Sports Drama

Certification: U

Release Date: 24 December 2021

Language: Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam

Director: Kabir Khan

Producers: Reliance Entertainment, Kabir Khan, 83 Film Ltd, Deepika Padukone, Sajid Nadiadwala, and Vishnu Vardhan Induri.

Production Banners: Reliance Entertainment, Phantom Films, Vibri Media, KA Productions, Nadiadwala Grandson Entertainment, Kabir Khan Films.

Distributors: Reliance Entertainment and PVR Pictures

Cast: Ranveer Singh, Pankaj Tripathi, Jiiva, Saqib Saleem, Tahir Raj Bhasin, Ammy Virk, Harrdy Sandhu, Jatin Sarna, Sahil Khattar.

Budget: ₹260 Cr

Screen Count: 3741 (India) & 1512 (Overseas)

Critics Rating: 3.5/5 stars

IMDb Rating: 7.4/10

Public Response: Mixed

Box Office Verdict: Flop