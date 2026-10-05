Hanuman Ansh Box Office Collection (Day-Wise)

Movie Details
TitleHanuman Ansh
GenreSpiritual Drama
CertificationU
Language(s)Hindi
Release Date07 August 2026
Runtime2 Hrs : 30 Min : 00 Sec
Directed byVishal Chaturvedi
Produced byRagini Sona, Namrata G. Singh, Anupriya A Nagar, and Dr. Vishal Chaturvedi
Production Banner(s)Swambhu Media Network and Holy Cow Home Productions
Distributed byCinepolis, Panorama Studios, and Hombale Films
CastShobhinaw Satyaa, Chandan Anand, Purnima Tiwari, Vihaan Shedge, and Anil Rastogi
Budget₹2 Cr
Screen Count350 – 2000 (India) & 500 (Overseas)
Critics Rating3.5/5
IMDb Rating8.6/10
Public ResponsePositive
Box Office VerdictBlockbuster

Day Wise Box Office Collection 
Day 1 (Fri)₹0.10 Cr
Day 2 (Sat)₹0.23 Cr
Day 3 (Sun)₹0.31 Cr
Day 4 (Mon)₹0.06 Cr
Day 5 (Tue)₹0.07 Cr
Day 6 (Wed)₹0.06 Cr
Day 7 (Thu)₹0.06 Cr
Day 8 (Fri)₹0.03 Cr
Day 9 (Sat)₹0.10 Cr
Day 10 (Sun)₹0.16 Cr
Day 11 (Mon)₹0.04 Cr
Day 12 (Tue)₹0.04 Cr
Day 13 (Wed)₹0.05 Cr
Day 14 (Thu)₹0.04 Cr
Day 15 (Fri)₹0.15 Cr
Day 16 (Sat)₹0.87 Cr
Day 17 (Sun)₹2.27 Cr
Day 18 (Mon)₹1.14 Cr
Day 19 (Tue)₹2.34 Cr
Day 20 (Wed)₹1.43 Cr
Day 21 (Thu)₹2.15 Cr
Day 22 (Fri)₹6.19 Cr
Day 23 (Sat)₹9.21 Cr
Day 24 (Sun)₹11.96 Cr
Day 25 (Mon)₹4.97 Cr
Day 26 (Tue)₹8.04 Cr
Day 27 (Wed)₹7.11 Cr
Day 28 (Thu)₹10.45 Cr
Day 29 (Fri)₹9.30 Cr
Day 30 (Sat)₹15.30 Cr
Day 31 (Sun)₹21 Cr
Day 32 (Mon)₹9.50 Cr
Day 33 (Tue)₹10.10 Cr
Day 34 (Wed)₹9.50 Cr
Day 35 (Thu)₹8.60 Cr
Day 36 (Fri)₹10.50 Cr
Day 37 (Sat)₹17.50 Cr
Day 38 (Sun)₹21.07 Cr
Day 39 (Mon)₹8 Cr
Day 40 (Tue)₹7.80 Cr
Day 41 (Wed)₹5.50 Cr
Day 42 (Thu)₹5.70 Cr
Day 43 (Fri)₹5 Cr
Day 44 (Sat)₹9.70 Cr
Day 45 (Sun)₹13.50 Cr
Day 46 (Mon)₹3.80 Cr
Day 47 (Tue)₹4.80 Cr
Day 48 (Wed)₹3.30 Cr
Day 49 (Thu)₹2.90 Cr
Day 50 (Fri)₹3.10 Cr
Day 51 (Sat)₹6.50 Cr
Day 52 (Sun)₹8.50 Cr
Day 53 (Mon)₹2 Cr
Day 54 (Tue)₹2.80 Cr
Day 55 (Wed)₹1.90 Cr
Day 56 (Thu)₹2.50 Cr
Day 57 (Fri)₹2.40 Cr
Day 58 (Sat)₹2 Cr
Day 59 (Sun)₹2.80 Cr
Total₹306.50 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹0.64 Cr
Weekend 2₹0.29 Cr
Weekend 3₹3.29 Cr
Weekend 4₹27.36 Cr
Weekend 5₹45.60 Cr
Weekend 6₹49.07 Cr
Weekend 7₹28.20 Cr
Weekend 8₹18.10 Cr
Weekend 9₹7.20 Cr

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹0.89 Cr
Week 2₹0.46 Cr
Week 3₹10.35 Cr
Week 4₹57.93 Cr
Week 5₹83.30 Cr
Week 6₹76.07 Cr
Week 7₹43 Cr
Week 8₹27.30 Cr
Week 9

 

Worldwide Box Office Collection
India Nett Collection₹306.50 Cr
India Gross Collection₹364.88 Cr
Overseas Gross Collection₹54.43 Cr
Worldwide Gross Total₹419.31 Cr

 

Lifetime Prediction
India Box Office Nett₹275-300 Cr
Worldwide Box Office Gross₹375-400 Cr