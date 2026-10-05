Hanuman Ansh Box Office Collection (Day-Wise)

|Movie Details
|Title
|Hanuman Ansh
|Genre
|Spiritual Drama
|Certification
|U
|Language(s)
|Hindi
|Release Date
|07 August 2026
|Runtime
|2 Hrs : 30 Min : 00 Sec
|Directed by
|Vishal Chaturvedi
|Produced by
|Ragini Sona, Namrata G. Singh, Anupriya A Nagar, and Dr. Vishal Chaturvedi
|Production Banner(s)
|Swambhu Media Network and Holy Cow Home Productions
|Distributed by
|Cinepolis, Panorama Studios, and Hombale Films
|Cast
|Shobhinaw Satyaa, Chandan Anand, Purnima Tiwari, Vihaan Shedge, and Anil Rastogi
|Budget
|₹2 Cr
|Screen Count
|350 – 2000 (India) & 500 (Overseas)
|Critics Rating
|3.5/5
|IMDb Rating
|8.6/10
|Public Response
|Positive
|Box Office Verdict
|Blockbuster
|Day Wise Box Office Collection
|Day 1 (Fri)
|₹0.10 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹0.23 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹0.31 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹0.06 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹0.07 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹0.06 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹0.06 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹0.03 Cr
|Day 9 (Sat)
|₹0.10 Cr
|Day 10 (Sun)
|₹0.16 Cr
|Day 11 (Mon)
|₹0.04 Cr
|Day 12 (Tue)
|₹0.04 Cr
|Day 13 (Wed)
|₹0.05 Cr
|Day 14 (Thu)
|₹0.04 Cr
|Day 15 (Fri)
|₹0.15 Cr
|Day 16 (Sat)
|₹0.87 Cr
|Day 17 (Sun)
|₹2.27 Cr
|Day 18 (Mon)
|₹1.14 Cr
|Day 19 (Tue)
|₹2.34 Cr
|Day 20 (Wed)
|₹1.43 Cr
|Day 21 (Thu)
|₹2.15 Cr
|Day 22 (Fri)
|₹6.19 Cr
|Day 23 (Sat)
|₹9.21 Cr
|Day 24 (Sun)
|₹11.96 Cr
|Day 25 (Mon)
|₹4.97 Cr
|Day 26 (Tue)
|₹8.04 Cr
|Day 27 (Wed)
|₹7.11 Cr
|Day 28 (Thu)
|₹10.45 Cr
|Day 29 (Fri)
|₹9.30 Cr
|Day 30 (Sat)
|₹15.30 Cr
|Day 31 (Sun)
|₹21 Cr
|Day 32 (Mon)
|₹9.50 Cr
|Day 33 (Tue)
|₹10.10 Cr
|Day 34 (Wed)
|₹9.50 Cr
|Day 35 (Thu)
|₹8.60 Cr
|Day 36 (Fri)
|₹10.50 Cr
|Day 37 (Sat)
|₹17.50 Cr
|Day 38 (Sun)
|₹21.07 Cr
|Day 39 (Mon)
|₹8 Cr
|Day 40 (Tue)
|₹7.80 Cr
|Day 41 (Wed)
|₹5.50 Cr
|Day 42 (Thu)
|₹5.70 Cr
|Day 43 (Fri)
|₹5 Cr
|Day 44 (Sat)
|₹9.70 Cr
|Day 45 (Sun)
|₹13.50 Cr
|Day 46 (Mon)
|₹3.80 Cr
|Day 47 (Tue)
|₹4.80 Cr
|Day 48 (Wed)
|₹3.30 Cr
|Day 49 (Thu)
|₹2.90 Cr
|Day 50 (Fri)
|₹3.10 Cr
|Day 51 (Sat)
|₹6.50 Cr
|Day 52 (Sun)
|₹8.50 Cr
|Day 53 (Mon)
|₹2 Cr
|Day 54 (Tue)
|₹2.80 Cr
|Day 55 (Wed)
|₹1.90 Cr
|Day 56 (Thu)
|₹2.50 Cr
|Day 57 (Fri)
|₹2.40 Cr
|Day 58 (Sat)
|₹2 Cr
|Day 59 (Sun)
|₹2.80 Cr
|Total
|₹306.50 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹0.64 Cr
|Weekend 2
|₹0.29 Cr
|Weekend 3
|₹3.29 Cr
|Weekend 4
|₹27.36 Cr
|Weekend 5
|₹45.60 Cr
|Weekend 6
|₹49.07 Cr
|Weekend 7
|₹28.20 Cr
|Weekend 8
|₹18.10 Cr
|Weekend 9
|₹7.20 Cr
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹0.89 Cr
|Week 2
|₹0.46 Cr
|Week 3
|₹10.35 Cr
|Week 4
|₹57.93 Cr
|Week 5
|₹83.30 Cr
|Week 6
|₹76.07 Cr
|Week 7
|₹43 Cr
|Week 8
|₹27.30 Cr
|Week 9
|–
|Worldwide Box Office Collection
|India Nett Collection
|₹306.50 Cr
|India Gross Collection
|₹364.88 Cr
|Overseas Gross Collection
|₹54.43 Cr
|Worldwide Gross Total
|₹419.31 Cr
|Lifetime Prediction
|India Box Office Nett
|₹275-300 Cr
|Worldwide Box Office Gross
|₹375-400 Cr