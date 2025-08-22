Mahavatar Narsimha Box Office Collection (Day-Wise)

mahavatar narsimha day wise collection reportGenre: Epic Mythological Action
Certification: U/A
Release Date: 25 July 2025
Languages: Hindi
Director: Ashwin Kumar
Producers: Shilpaa Dhawan, Kushal Desai, and Chaitanya Desai
Production Banners: Kleem Productions, and Hombale Films
Distributor: AA Films
Cast: Aditya Raj Sharma, Haripriya Matta, Sanket Jaiswal, Priyanka Bhandari, Vasundhra Bose, and Harjeet Walia
Budget: ₹40 Cr
Screen Count: 400-2000 (India) & 150 (Overseas)
Critics Rating: 4.5/5 stars
IMDb Rating: 9.2/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster

Box OfficeCollection
Day 1 (Fri)₹1.46 Cr
Day 2 (Sat)₹3.59 Cr
Day 3 (Sun)₹7.06 Cr
Day 4 (Mon)₹3.89 Cr
Day 5 (Tue)₹5.32 Cr
Day 6 (Wed)₹5.58 Cr
Day 7 (Thu)₹5.92 Cr
Day 8 (Fri)₹5.30 Cr
Day 9 (Sat)₹11.25 Cr
Day 10 (Sun)₹16.27 Cr
Day 11 (Mon)₹4.80 Cr
Day 12 (Tue)₹6.10 Cr
Day 13 (Wed)₹4.20 Cr
Day 14 (Thu)₹3.70 Cr
Day 15 (Fri)₹5.36 Cr
Day 16 (Sat)₹16.56 Cr
Day 17 (Sun)₹18.07 Cr
Day 18 (Mon)₹3.83 Cr
Day 19 (Tue)₹4.57 Cr
Day 20 (Wed)₹3.17 Cr
Day 21 (Thu)₹2 Cr
Day 22 (Fri)₹5.97 Cr
Day 23 (Sat)₹5.37 Cr
Day 24 (Sun)₹6.56 Cr
Day 25 (Mon)₹1.40 Cr
Day 26 (Tue)₹1.74 Cr
Day 27 (Wed)₹1.21 Cr
Day 28 (Thu)₹0.99 Cr
Total₹161.24 Cr

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹12.11 Cr
Weekend 2₹32.82 Cr
Weekend 3₹39.99 Cr
Weekend 4₹17.90 Cr
Weekend 5

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹32.82 Cr
Week 2₹51.62 Cr
Week 3₹53.56 Cr
Week 4₹23.24 Cr
Week 5