Mahavatar Narsimha Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Epic Mythological Action
Certification: U/A
Release Date: 25 July 2025
Languages: Hindi
Director: Ashwin Kumar
Producers: Shilpaa Dhawan, Kushal Desai, and Chaitanya Desai
Production Banners: Kleem Productions, and Hombale Films
Distributor: AA Films
Cast: Aditya Raj Sharma, Haripriya Matta, Sanket Jaiswal, Priyanka Bhandari, Vasundhra Bose, and Harjeet Walia
Budget: ₹40 Cr
Screen Count: 400-2000 (India) & 150 (Overseas)
Critics Rating: 4.5/5 stars
IMDb Rating: 9.2/10
Public Response: Super Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Fri)
|₹1.46 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹3.59 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹7.06 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹3.89 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹5.32 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹5.58 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹5.92 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹5.30 Cr
|Day 9 (Sat)
|₹11.25 Cr
|Day 10 (Sun)
|₹16.27 Cr
|Day 11 (Mon)
|₹4.80 Cr
|Day 12 (Tue)
|₹6.10 Cr
|Day 13 (Wed)
|₹4.20 Cr
|Day 14 (Thu)
|₹3.70 Cr
|Day 15 (Fri)
|₹5.36 Cr
|Day 16 (Sat)
|₹16.56 Cr
|Day 17 (Sun)
|₹18.07 Cr
|Day 18 (Mon)
|₹3.83 Cr
|Day 19 (Tue)
|₹4.57 Cr
|Day 20 (Wed)
|₹3.17 Cr
|Day 21 (Thu)
|₹2 Cr
|Day 22 (Fri)
|₹5.97 Cr
|Day 23 (Sat)
|₹5.37 Cr
|Day 24 (Sun)
|₹6.56 Cr
|Day 25 (Mon)
|₹1.40 Cr
|Day 26 (Tue)
|₹1.74 Cr
|Day 27 (Wed)
|₹1.21 Cr
|Day 28 (Thu)
|₹0.99 Cr
|Total
|₹161.24 Cr
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹12.11 Cr
|Weekend 2
|₹32.82 Cr
|Weekend 3
|₹39.99 Cr
|Weekend 4
|₹17.90 Cr
|Weekend 5
|–
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹32.82 Cr
|Week 2
|₹51.62 Cr
|Week 3
|₹53.56 Cr
|Week 4
|₹23.24 Cr
|Week 5
|–