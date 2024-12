Pushpa 2 The Rule Hindi Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Action Drama

Certification: U/A

Release Date: 05 December 2024

Language: Hindi (Dubbed)

Director: Sukumar

Producers: Naveen Yerneni and Yalamanchili Ravi Shankar

Production Banners: Mythri Movie Makers and Sukumar Writings

Distributor: AA Films

Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, and Sreeleela

Budget: ₹500 Cr

Screen Count: 4500 (India) & 1000 (Overseas)

Critics Rating: 4/5 stars

IMDb Rating: 6.8/10

Public Response: Super Positive

Box Office Verdict: Blockbuster loading…

Box Office Collection Day 1 (Thu) ₹72 Cr Day 2 (Fri) ₹59 Cr Day 3 (Sat) ₹74 Cr Day 4 (Sun) ₹85 Cr Day 5 (Mon) - Day 6 (Tue) - Day 7 (Wed) - Day 8 (Thu) - Total ₹290 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection Weekend 1 ₹290 Cr (4 days)