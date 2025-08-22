Saiyaara Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Romantic Drama
Certification: U/A
Release Date: 18 July 2025
Languages: Hindi
Director: Mohit Suri
Producer: Akshaye Widhani
Production Banner: Yash Raj Films
Distributor: Yash Raj Films
Cast: Ahaan Panday and Aneet Padda
Budget: ₹50 Cr
Screen Count: 800-3650 (India) & 700 (Overseas)
Critics Rating: 3/5 stars
IMDb Rating: 6.5/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Blockbuster
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Fri)
|₹22 Cr
|Day 2 (Sat)
|₹26.25 Cr
|Day 3 (Sun)
|₹36.25 Cr
|Day 4 (Mon)
|₹24.25 Cr
|Day 5 (Tue)
|₹25 Cr
|Day 6 (Wed)
|₹22 Cr
|Day 7 (Thu)
|₹19.50 Cr
|Day 8 (Fri)
|₹18.50 Cr
|Day 9 (Sat)
|₹27 Cr
|Day 10 (Sun)
|₹30 Cr
|Day 11 (Mon)
|₹9.50 Cr
|Day 12 (Tue)
|₹10.50 Cr
|Day 13 (Wed)
|₹8 Cr
|Day 14 (Thu)
|₹6.50 Cr
|Day 15 (Fri)
|₹5 Cr
|Day 16 (Sat)
|₹7 Cr
|Day 17 (Sun)
|₹8.25 Cr
|Day 18 (Mon)
|₹2.50 Cr
|Day 19 (Tue)
|₹2.75 Cr
|Day 20 (Wed)
|₹2.25 Cr
|Day 21 (Thu)
|₹2 Cr
|Day 22 (Fri)
|₹2.25 Cr
|Day 23 (Sat)
|₹4 Cr
|Day 24 (Sun)
|₹4.50 Cr
|Day 25 (Mon)
|₹1.50 Cr
|Day 26 (Tue)
|₹1.50 Cr
|Day 27 (Wed)
|₹1.30 Cr
|Day 28 (Thu)
|₹0.40 Cr
|Day 29 (Fri)
|₹0.50 Cr
|Day 30 (Sat)
|₹0.50 Cr
|Day 31 (Sun)
|₹0.65 Cr
|Day 32 (Mon)
|₹0.35 Cr
|Day 33 (Tue)
|₹0.40 Cr
|Day 34 (Wed)
|₹0.35 Cr
|Day 35 (Thu)
|₹0.30 Cr
|Total
|₹333.50 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹84.50 Cr
|Weekend 2
|₹75.50 Cr
|Weekend 3
|₹20.25 Cr
|Weekend 4
|₹10.75 Cr
|Weekend 5
|₹1.65 Cr
|Weekend 6
|–
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹175.25 Cr
|Week 2
|₹110 Cr
|Week 3
|₹29.75 Cr
|Week 4
|₹15.45 Cr
|Week 5
|₹3.05 Cr
|Week 6
|–