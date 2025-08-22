Saiyaara Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Romantic Drama
Certification: U/A
Release Date: 18 July 2025
Languages: Hindi
Director: Mohit Suri
Producer: Akshaye Widhani
Production Banner: Yash Raj Films
Distributor: Yash Raj Films
Cast: Ahaan Panday and Aneet Padda
Budget: ₹50 Cr
Screen Count: 800-3650 (India) & 700 (Overseas)
Critics Rating: 3/5 stars
IMDb Rating: 6.5/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Blockbuster

Box OfficeCollection
Day 1 (Fri)₹22 Cr
Day 2 (Sat)₹26.25 Cr
Day 3 (Sun)₹36.25 Cr
Day 4 (Mon)₹24.25 Cr
Day 5 (Tue)₹25 Cr
Day 6 (Wed)₹22 Cr
Day 7 (Thu)₹19.50 Cr
Day 8 (Fri)₹18.50 Cr
Day 9 (Sat)₹27 Cr
Day 10 (Sun)₹30 Cr
Day 11 (Mon)₹9.50 Cr
Day 12 (Tue)₹10.50 Cr
Day 13 (Wed)₹8 Cr
Day 14 (Thu)₹6.50 Cr
Day 15 (Fri)₹5 Cr
Day 16 (Sat)₹7 Cr
Day 17 (Sun)₹8.25 Cr
Day 18 (Mon)₹2.50 Cr
Day 19 (Tue)₹2.75 Cr
Day 20 (Wed)₹2.25 Cr
Day 21 (Thu)₹2 Cr
Day 22 (Fri)₹2.25 Cr
Day 23 (Sat)₹4 Cr
Day 24 (Sun)₹4.50 Cr
Day 25 (Mon)₹1.50 Cr
Day 26 (Tue)₹1.50 Cr
Day 27 (Wed)₹1.30 Cr
Day 28 (Thu)₹0.40 Cr
Day 29 (Fri)₹0.50 Cr
Day 30 (Sat)₹0.50 Cr
Day 31 (Sun)₹0.65 Cr
Day 32 (Mon)₹0.35 Cr
Day 33 (Tue)₹0.40 Cr
Day 34 (Wed)₹0.35 Cr
Day 35 (Thu)₹0.30 Cr
Total₹333.50 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹84.50 Cr
Weekend 2₹75.50 Cr
Weekend 3₹20.25 Cr
Weekend 4₹10.75 Cr
Weekend 5₹1.65 Cr
Weekend 6

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹175.25 Cr
Week 2₹110 Cr
Week 3₹29.75 Cr
Week 4₹15.45 Cr
Week 5₹3.05 Cr
Week 6