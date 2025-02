Sky Force Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: War Action Drama

Certification: U/A

Release Date: 24 January 2025

Language: Hindi

Director: Sandeep Kewlani and Abhishek Anil Kapur

Producers: Dinesh Vijan, Jyoti Deshpande, Amar Kaushik, and Bhaumik Gondaliya.

Production Banners: Maddock Films, Jio Studios, and Leo Films UK Production.

Distributor: PVR Inox Pictures

Cast: Akshay Kumar, Veer Pahariya, Sara Ali Khan, and Nimrat Kaur.

Budget: ₹160 Cr

Screen Count: 3000+ (India) & 1100 (Overseas)

Critics Rating: 4/5 stars

IMDb Rating: 7.7/10

Public Response: Positive

Box Office Verdict: Hit

Box Office Collection Day 1 (Fri) ₹15.30 Cr Day 2 (Sat) ₹26.30 Cr Day 3 (Sun) ₹31.60 Cr Day 4 (Mon) ₹8.10 Cr Day 5 (Tue) ₹6.30 Cr Day 6 (Wed) ₹6.60 Cr Day 7 (Thu) ₹5.50 Cr Day 8 (Fri) ₹4.60 Cr Day 9 (Sat) ₹7.40 Cr Day 10 (Sun) ₹7.80 Cr Total ₹119.50 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection Weekend 1 ₹73.20 Cr Weekend 2 ₹19.80 Cr