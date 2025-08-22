War 2 Box Office Collection (Day-Wise)

war 2 day wise collection reportGenre: Action Thriller
Certification: U/A
Release Date: 14 August 2025
Languages: Hindi, Telugu, and Tamil
Director: Ayan Mukerji
Producer: Aditya Chopra
Production Banner: Yash Raj Films
Distributor: Yash Raj Films
Cast: Hrithik Roshan, Jr NTR, and Kiara Advani
Budget: ₹400 Cr
Screen Count: 6500 (India) & 1100 (Overseas)
Critics Rating: 2.5/5 stars
IMDb Rating: 6.1/10
Public Response: Mixed
Box Office Verdict: N/A

Box OfficeCollection
Day 1 (Thu)₹29 Cr
Day 2 (Fri)₹46 Cr
Day 3 (Sat)₹27 Cr
Day 4 (Sun)₹28 Cr
Day 5 (Mon)₹7.50 Cr
Day 6 (Tue)₹8.50 Cr
Day 7 (Wed)₹4.75 Cr
Day 8 (Thu)₹4 Cr
Total₹154.75 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹130 Cr (4-day)
Weekend 2

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹154.75 Cr
Week 2