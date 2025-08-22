War 2 Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Action Thriller
Certification: U/A
Release Date: 14 August 2025
Languages: Hindi, Telugu, and Tamil
Director: Ayan Mukerji
Producer: Aditya Chopra
Production Banner: Yash Raj Films
Distributor: Yash Raj Films
Cast: Hrithik Roshan, Jr NTR, and Kiara Advani
Budget: ₹400 Cr
Screen Count: 6500 (India) & 1100 (Overseas)
Critics Rating: 2.5/5 stars
IMDb Rating: 6.1/10
Public Response: Mixed
Box Office Verdict: N/A
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Thu)
|₹29 Cr
|Day 2 (Fri)
|₹46 Cr
|Day 3 (Sat)
|₹27 Cr
|Day 4 (Sun)
|₹28 Cr
|Day 5 (Mon)
|₹7.50 Cr
|Day 6 (Tue)
|₹8.50 Cr
|Day 7 (Wed)
|₹4.75 Cr
|Day 8 (Thu)
|₹4 Cr
|Total
|₹154.75 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹130 Cr (4-day)
|Weekend 2
|–
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹154.75 Cr
|Week 2
|–