Kantara Chapter 1 Hindi Box Office Collection (Day-Wise)

Genre: Mythological Action Drama
Certification: U/A
Release Date: 02 October 2025
Language: Hindi (Dubbed)
Director: Risabh Shetty
Producers: Vijay Kiragandur and Chaluve Gowda
Production Banner: Hombale Films
Distributor: AA Films (North)
Cast: Rishab Shetty, Jayaram, Rukmini Vasanth, and Gulshan Devaiah.
Budget: ₹125 Cr
Screen Count: 2500+ (India) & 200 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 8.6/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit
|Box Office
|Collection
|Day 1 (Thu)
|₹18.50 Cr
|Day 2 (Fri)
|₹13.50 Cr
|Day 3 (Sat)
|₹20 Cr
|Day 4 (Sun)
|₹23 Cr
|Day 5 (Mon)
|₹8.70 Cr
|Day 6 (Tue)
|₹11.20 Cr
|Day 7 (Wed)
|₹8.20 Cr
|Day 8 (Thu)
|₹7 Cr
|Day 9 (Fri)
|₹7.70 Cr
|Day 10 (Sat)
|₹14.37 Cr
|Day 11 (Sun)
|₹18 Cr*
|Total
|₹149.57 Cr*
|Weekend Wise Box Office Collection
|Weekend 1
|₹75 Cr (4-day)
|Weekend 2
|₹40.07 Cr*
|Week Wise Box Office Collection
|Week 1
|₹110.10 Cr (8-day)
|Week 2
|–