Kantara Chapter 1 Hindi Box Office Collection (Day-Wise)

kantara-chapter-1-day-wise-collectionGenre: Mythological Action Drama
Certification: U/A
Release Date: 02 October 2025
Language: Hindi (Dubbed)
Director: Risabh Shetty
Producers: Vijay Kiragandur and Chaluve Gowda
Production Banner: Hombale Films
Distributor: AA Films (North)
Cast: Rishab Shetty, Jayaram, Rukmini Vasanth, and Gulshan Devaiah.
Budget: ₹125 Cr
Screen Count: 2500+ (India) & 200 (Overseas)
Critics Rating: 3.5/5 stars
IMDb Rating: 8.6/10
Public Response: Positive
Box Office Verdict: Hit

Box OfficeCollection
Day 1 (Thu)₹18.50 Cr
Day 2 (Fri)₹13.50 Cr
Day 3 (Sat)₹20 Cr
Day 4 (Sun)₹23 Cr
Day 5 (Mon)₹8.70 Cr
Day 6 (Tue)₹11.20 Cr
Day 7 (Wed)₹8.20 Cr
Day 8 (Thu)₹7 Cr
Day 9 (Fri)₹7.70 Cr
Day 10 (Sat)₹14.37 Cr
Day 11 (Sun)₹18 Cr*
Total₹149.57 Cr*

Weekend Wise Box Office Collection
Weekend 1₹75 Cr (4-day)
Weekend 2₹40.07 Cr*

 

Week Wise Box Office Collection
Week 1₹110.10 Cr (8-day)
Week 2